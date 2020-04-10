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لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع قياسي في حصيلة الإصابات بكورونا في الإمارات

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لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع قياسي في حصيلة الإصابات بكورونا في الإمارات
Reuters Christopher Pike
مسافرة بكمامة طبية في مطار دبي الدولي - صورة أرشيفية
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شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الإمارات ارتفاعا قياسيا لليوم الثاني على التوالي في الساعات الـ24 الماضية، بتسجيل 331 حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية في تقرير نشرته فجر اليوم الجمعة عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب الفيروس خلال اليوم الأخير.

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كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا في الإمارات إلى 2990، فيما بلغت حصيلة الوفيات 14.

وتماثل 29 مريضا للشفاء من كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 268 شخصا.

وتحتل الإمارات المرتبة الثانية بعد السعودية في قائمة الدول العربية الأكثر تضررا بالعدوى من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT

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