الكويت: توقيف ضابط بوزارة الداخلية لتورطه في الاتجار بالبشر

أعلنت أجهزة الأمن الكويتية أمس الخميس عن ضبط شركة تابعة لمسؤول في وزارة الداخلية بعد الكشف عن تورطها في عمليات اتجار بالبشر.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تلقت معلومات تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية، أكدت المعلومات والتحريات الأولية أن هؤلاء عمال يحملون إقامات على إحدى الشركات المختصة حسب البيانات الرسمية بالأمن والحراسات الخاصة.

الاعلام الامني : قطاع الامن الجنائي تمكن من ضبط شركة للاتجار بالبشر يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية وتم وقفه عن العمل واحالته للنيابة العامة وادراجها في قائمة الممنوعين pic.twitter.com/CyBW9kEsix — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 9, 2020

وكشف المحققون أن العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية وخمسة مقيمين من نفس موطن العمال، وتبين أن هذه الشركة الربحية تعمل على جلب العمالة من الخارج وتتحصل منهم على مبالغ مالية، مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير حسب قوانين البلاد.

وتم إدراج هذه الشركة فورا على قائمة الممنوعين، فيما أصدر وزير الداخلية، أنس خالد الصالح، أمرا بوقف الضابط المتورط في القضية عن العمل، وتم حجزه مع شركائه تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة.

وشدد الوزير على رفضه لتشويه صورة الوزارة "من قبل قلة قليلة بأفعال شاذة".

المصدر: RT