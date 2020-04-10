"الإفتاء المصرية": الجمعة 4 ركعات في المنزل ولا يجوز الصلاة خلف خطبة التلفزيون أو الراديو

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الجمعة في المنزل 4 ركعات وعدم جواز الصلاة خلف الخطبة التي تبث عبر التلفزيون أو الراديو.

وأعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أن إقامة صلاة الجمعة "بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية"، مؤكدا أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة.

وكثفت لجنة متابعة غلق المساجد بوزارة الأوقاف عملها لمتابعة إغلاق المساجد اليوم الجمعة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

المصدر: RT