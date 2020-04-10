فلسطين.. إجمالي الإصابات بكورونا 266 والمتعافين 45

أعلنت السلطات الفلسطينية تسجيل 3 إصابات جديده بفيروس كورونا منهم 2 في أرطاس جنوب بيت لحم وإصابة في الخليل، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 266.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، اليوم الجمعة، إن الإصابتين بالفيروس المسجلتين في بيت لحم جاءتا بسبب المخالطة والزيارات وهما من نفس العائلة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 45 حالة بينها 9 في قطاع غزة.

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ولفت ملحم إلى أنه بخصوص العالقين في الأردن تجري عملية الإعداد لنقلهم للضفة الغربية، منوها بأن الاتحاد الأوروبي وضع كاميرا حرارية على الجسر مع الأردن لفحص القادمين والتأكد من سلامتهم.

المصدر: RT