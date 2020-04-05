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فلسطين.. عزل منطقة بيتونيا بالكامل بعد رصد إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

فلسطين.. عزل منطقة بيتونيا بالكامل بعد رصد إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters
عمليات تعقيم بالضفة الغربية
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أعلنت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، إغلاق منطقة بيتونيا غرب رام الله بشكل كامل، بعد اكتشاف مزيد من الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وأكدت غنام أن القرار يمنع الخروج أو الدخول إلى منطقة بيتونيا باستثناء شاحنات المواد الغذائية. 

وجاء القرار بعد تسجيل 6 إصابات جديدة في بيتونيا، ما يرفع عدد الحالات المصابة بفيرةس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 234.

ومن جانبه، أشار متحدث باسم الحكومة الفلسطينية إلى أن الإصابات الجديدة تعود لأفراد عائلة واحدة هم 4 أطفال، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر 18 عاما ووالدتهم.

وأضاف المتحدث في بيان أن الحالات الجديدة هي لزوجة وأبناء مريض كورونا تأكدت إصابته السبت، بسبب مخالطته أحد العمال القادمين من إسرائيل.

المصدر: معا

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