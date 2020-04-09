تمديد إغلاق المساجد في الإمارات

قررت السلطات الإماراتية تمديد العمل بقرار إغلاق المساجد والمصليات ودور العبادة بدولة الإمارات حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان رسمي نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، أن القرار اتخذ "حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع.. وبالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية في الدولة".

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وأضاف البيان أن القرار "يأتي في إطار الإجراءات الإحترازية المتخذة في عموم الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ومن أجل السلامة العامة للمجتمع".

وكانت الإمارات قد سجلت أمس الأربعاء 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 2659 شخصا.

المصدر: وام