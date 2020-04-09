رجال دين ومفكرون يدعون إلى استغلال 400 مليار دولار من عائدات الزكاة لمحاربة تبعات كورونا

دعا مفكرون وأئمة ومؤسسات فكر عربية وإسلامية إلى تطبيق مفهوم "عالمية الزكاة" لمكافحة تبعات تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأكدت نحو 20 شخصية ومؤسسة فكر عربية على أهمية "تفعيل مشروع عالمية الزكاة، ضمن رؤى تركز على الأبواب الواسعة للزكاة بوصفها من أسباب الخير للبشرية، ولإحياء المسؤولية الإنسانية والأخلاقية".

وأشاروا في بيان عنهم إلى أن العالم "يواجه اليوم تحديا كبيرا للعقل والوجود البشري، فقد وقف الذكاء البشري مرتبكا أمام فيروس ضئيل. وإن قوة الوباء وصرامته وعدم تمييزه بين ضحاياه، كل ذلك يدعونا إلى التأكيد على أن المعاناة البشرية يمكن لها أن تجمع بين الشعوب أكثر مما تفعله لغة المصالح والمكاسب".

ودعا الموقعون على البيان إلى تعجيل إخراج الزكاة "التي قدرها هؤلاء العلماء بما يزيد على 400 مليار دولار في العالم الإسلامي لهذه السنة"، وتسخيرها لإنقاذ الفقراء، "نظرا لظروف حظر التجول في كثير من البلدان، وإغلاق كثير من مجالات العمل والارتزاق، ما فاقم حاجة الناس، وضيق العيش على المحتاجين".

المصدر: RT