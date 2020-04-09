الأردن.. تسجيل وفاة واحدة و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل وفاة واحدة و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 والإصابات إلى 372.

وأكد جابر أن السلطات الأردنية ستشرع اعتبارا من يوم غد الجمعة في إجراء فحوصات عشوائية في شرقي العاصمة عمان والمخيمات.

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن القوات المسلحة "ستتعامل بكل حزم مع المتجاوزين خلال ‫الحظر الشامل"، الذي سيطبق أيضا على حملة التصاريح الإلكترونية.

وقال العضايلة إن السلطات رصدت "تداول إشاعات وأخبار كاذبة حول إصابات مزعومة لمقربين من أحد مرتبات الأجهزة الأمنية وتم نفيها بشكل قاطع".

وأعلنت الحكومة الأردنية أمس الأربعاء، فرض حظر شامل للتجول لمدة يومين، بسبب فيروس كورونا، وشددت إجراءاتها وأعلنت تغليظ العقوبات بحق المخالفين.

المصدر: RT