خارج العراق.. وفاة 16 وإصابة 208 بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، عن حصيلة المصابين والمتوفين من العراقيين المقيمين في الخارج بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف: "تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، واحدة في بريطانيا، والثانية في ألمانيا، والثالثة في المملكة العربية السعودية، و12 إصابة، 4 منها في ألمانيا و3 في الأردن و4 في المملكة العربية السعودية و1 في ماليزيا".

وأضاف أن "العدد الكلي للمصابين في عموم العالم 208 حالات، بينما الوفيات بلغت 16 حالة، وحالات الشفاء 48".

المصدر: RT