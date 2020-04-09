مصر تصدر بيانا بعد إعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن ترحيبها بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار.

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وثمنت مصر تلك المبادرة الهامة معربة عن التطلع لأن تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، بهدف بحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، واستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأكد البيان على دعم مصر للمبادرة بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وكانت السعودية قد أعلنت أن وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف الذي تقوده في اليمن لمدة اسبوعين، يأتي بهدف دعم جهود مكافحة فيروس كورونا، وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى هدنة مستدامة.

المصدر: RT