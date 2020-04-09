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مصدر لـRT: تشكيلة الكاظمي الحكومية جاهزة وسترفع للبرلمان قريبا

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مصدر لـRT: تشكيلة الكاظمي الحكومية جاهزة وسترفع للبرلمان قريبا
Reuters PRESIDENCY OF REPUBLIC OF IRAQ
الرئيس العراقي برهم صالح يكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة
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أعلن مصدر سياسي مقرب من رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، أن التشكيلة الحكومية للمكلف جاهزة وستقدم للبرلمان قريبا.

وقال المصدر لـRT إن "الكاظمي عمل منذ أيام على تجهيز تشكيلته الحكومية التي ستطرح على مجلس النواب الأسبوع المقبل أو بعده"، مبينا أن "الكاظمي سيجري مشاورات سريعة مع الكتل السياسية قبل الذهاب إلى البرلمان".
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الانتقالية بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي.
وكان مصطفى الكاظمي تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو عام 2016، بعد أن حاز مكانة مرموقة كوسيط سياسي متمرس بين الأطراف العراقية المختلفة وسط الأزمات المتلاحقة.

المصدر: RT

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