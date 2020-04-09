السعودية تعلن عن إنجازين طبيين كبيرين ضد نوعين من الفيروسات التاجية!

كشف عبد الرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبد العزيز عن إنجازين كبيرين، يتمثل أولهما في تطوير لقاح ضد فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويتعلق الثاني بالفيروس التاجي الجديد.

وأوضح اليوبي في لقاء تلفزيوني، أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في جامعة الملك عبد العزيز، قام بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا الذي انتشر في المملكة عام 2012، مشيرا إلى أن اللقاح الجديد سيوزع قريبا في الأسواق.

#عاجل_السعودية | مدير جامعة الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي عبر منصة برنامج #كلنا_مسؤول: مركز الملك فهد للبحوث الطبية في الجامعة طوروا لقاح لفايروس #كورونا عام 2012م وقريبًا سيوزع في الأسواق، وبالنسبة لـ فايروس #كورونا المستجد تم عزل الفايروس تمهيدًا لتطوير لقاح له. pic.twitter.com/KeFxCkiMCY — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 8, 2020

وأعلن مدير جامعة الملك عبد العزيز أيضا أن خبراء سعوديين في مؤسسته، نجحوا الثلاثاء في عزل الفيروس التاجي الجديد، تمهيدا لتطوير لقاح ضده، لافتا إلى أن اللقاح سيجرب على الحيوانات قبل إجراء تجارب سريرية على البشر.

يذكر أن وباء متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الذي ينقله فيروس تاجي، كان قد أودى بحياة أكثر من 400 شخص في السعودية بين عامي 2012 - 2015.

المصدر: تويتر