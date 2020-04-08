قوات الدفاع الجوي الليبي تعلن إسقاط طائرتين تركيتين

أعلن مكتب الناطق العسكري في "الجيش الوطني الليبي" عن تمكن قوات الدفاع الجوي من إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين مساء اليوم.

وأضافت المصادر أن الطائرة الأولى سقطت في أجواء قاعدة عقبة بن نافع الجوية ، أما الثانية فسقطت شرقي العاصمة فوق محور عين زارة.

وهذه ثالث طائرة تسقط اليوم إذ أعلن "الجيش الوطني الليبي"، مساء اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف إحدى قواعده العسكرية شمال غرب ليبيا.

وقالت شعبة الإعلامي الحربي التابعة لقوات "الجيش الوطني الليبي": "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة تستهدف طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية وتقوم بإسقاطها".

المصدر: RT