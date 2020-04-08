التلفزيون السعودي: الحوثيون استهدفوا مدينة مأرب ومناطق سكنية في مدينة الحديدة

قال التلفزيون الرسمي السعودي، يوم الأربعاء، إن الحوثيين استهدفوا مدينة مأرب اليمنية بصاروخ باليستي، قبل ساعات من سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف بقيادة السعودية.

وقال التلفزيون السعودي على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنه ورغم إعلان وقف إطلاق النار، استهدف الحوثيون المجمع الحكومي في مأرب.

وأضاف أيضا أن جماعة أنصار الله استهدفوا مناطق سكنية في مدينة الحديدة.

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ويأتي هذا التطور بعد الإعلان عن قرب وقف إطلاق النار في اليمن.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اليوم، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

وصرح المالكي بأن وقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من الخميس 9 أبريل في الساعة 12.00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقال إن المدة قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفثس لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن.

المصدر: الإخبارية السعودية