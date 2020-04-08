مصر.. أول تحرك رسمي ضد مذيع حلقة علاج فيروس كورونا بـ"الشلولو"

قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر، توجيه إنذار وعقوبة لفت النظر لبرنامج "باب الخلق" والإعلامي محمود سعد، بسبب ما تناوله بخصوص "الشلولو" واعتباره علاجا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما قرر المجلس معاقبة برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه تامر أمين على قناة "النهار" بسبب استخدام مقدم البرنامج ألفاظا لا تليق على الشاشة في تعليقه على خروج المواطنين للشواطئ قبل فترة الحظر بسبب كورونا.

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وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد تداولوا مقطع فيديو لرئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية في مصر مجدي نزيه، خلال لقاء تلفزيوني، قال فيه إن "أكلة مصرية قديمة اسمها الشلولو من أكفأ مقومات المناعة والمضادات لفيروس كورونا".

وصرح مجدي نزيه خلال استضافته في برنامج "باب الخلق" الذي يذاع على قناة "النهار" الفضائية المصرية، بأن "الشلولو تتكون من الملوخية الناشفة والماء المثلج والبصل والثوم والليمون والملح".

وأشار رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية في مصر إلى أن الوصفة قديمة وتعود إلى 5 آلاف سنة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية