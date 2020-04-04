"الشلولو" و"الفول" علاج لفيروس كورونا والمغردون يسخرون (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو الأول يعود لطبيب مصري والثاني لخبير تحدثا خلالهما عن علاج جديد لفيروس كورونا المستجد، ما أثار موجة من الانتقادات والسخرية.

وفي الفيديو الأول، أفاد رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية في مصر مجدي نزيه، خلال لقاء تلفزيوني، بأن أكلة مصرية قديمة اسمها "الشلولو" من أكفأ مقومات المناعة والمضادات لفيروس كورونا.

وصرح مجدي نزيه خلال استضافته في برنامج "باب الخلق" الذي يذاع على قناة "النهار" الفضائية المصرية، بأن "الشلولو" تتكون من الملوخية الناشفة والماء المثلج والبصل والثوم والليمون والملح"، مشيرا إلى أن الوصفة قديمة وتعود إلى 5 آلاف سنة.

ابشرو بالعلاج pic.twitter.com/vwfNXLF69L — N H M (@NasserIbnHamad) April 3, 2020

أما التصريحات في مقطع الفيديو الثاني، والذي بث خلال لقاء تلفزيوني على قناة "التحرير تن" (فضائية خاصة) فقد جاءت على لسان عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، مجدي بدران، الذي أكد أن "الفول" علاج فعال لفيروس كورونا.

هذا وقد لاقت تصريحات الطبيب والخبير موجة من الانتقادات والفكاهة والسخرية.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي