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الحكومة السورية تستعين بروسيا لاحتواء فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الحكومة السورية تستعين بروسيا لاحتواء فيروس كورونا
Sputnik Дмитрий Виноградов
علم سوريا وسط دمشق
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توجهت الحكومة السورية إلى روسيا بطلب الحصول على مساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد عن طريق توريد معدات حماية وأجهزة طبية لمكافحة ن انتشار الوباء.

ونقلت وكتلة "تاس" عن سفير دمشق لدى موسكو، رياض حداد، قوله اليوم الأربعاء إن بلاده وجهت إلى وزارة الصحة الروسية طلبا بتزويد سوريا بأجهزة خاصة برصد فيروس كورونا وكميات من السترات الواقية للحماية من العدوى ومعدات لإجراء الفحوص والتحاليل لمساعدة الشعب السوري في التعامل مع الوباء.

وحتى اليوم الأربعاء سجلت في سوريا 19 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بينها حالتا وفاة، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من احتمال تدهور حاد للوضع في البلاد نظرا لتداعيات الحرب المستمرة فيها منذ 9 سنوات.  

ووجهت روسيا في وقت سابق عدة رحلات خاصة محملة بأطباء ومعدات طبية إلى إيطاليا وصربيا والولايات المتحدة لمساعدة هذه الدول على احتواء فيروس كورونا.

المصدر: تاس + وكالات

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