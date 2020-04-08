السعودية تفاجئ مواطنيها بقناة "ذكريات" التلفزيونية للترفيه عنهم في زمن حجر كورونا

تطلق السعودية اعتبارا من يوم غد الخميس، قناة تلفزيونية جديدة تحمل اسم "ذكريات" مخصصة لبرامج من "الزمن الجميل"، للترفيه عن السكان المحجور عليهم في المنازل بسبب فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

ويشمل هذا المحتوى الذي تبثه القناة الحكومية الجديدة، برامج ومسلسلات تم بثها في الفترة الممتدة بين أواخر السبعينات من القرن الماضي وحتى بداية الألفية، وتركت أثرها في أجيال من السعوديين.

وأوضحت الهيئة، أن "القرار يأتي استشعارا بأهمية ما تمر به المملكة اليوم من تبعات فيروس كورونا المستجد، لتشارك المواطنين والمقيمين والذين التزموا المكوث في منازلهم خلال هذه الأزمة بإعادة عرض برامج تلفزيونية لزمن صنع أيامنا.. ولا تزال قلوبنا تنبض له وفاء وإيمانا منها بما تملكه من إرث كبير في ماضينا الجميل، وما فيه من ثقافة وترفيه".

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة "ذكريات"، البث المباشر للعد التنازلي لانطلاق القناة، ومن المقرر أن تنطلق غدا الخميس، في تمام الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي.

وأكد الحساب أنه نظرا للتفاعل الكبير من مشاهدي التلفزيون السعودي مع إطلاق قناة "ذكريات"، ستسعى القناة لتلبية جميع ما يطلبه المشاهدون.

وقد خصصت الهيئة جزءا كبيرا منه للمشاهدين في منازلهم لتكون بادرة تجمع الأحبة، وتخفف من وطأة تبعات البقاء في المنازل، لقضاء أوقات مليئة بالذكريات وأمتع اللحظات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "تحتفي قناة (ذكريات) الجديدة بإرثنا الكبير، وزمن الروائع الذي بدأ أواخر السبعينات وحتى بداية الألفية، حيث تستعرض أجمل وأكثر برامج ومسلسلات الأمس التي أسهمت في صناعة جيل الثمانينات والتسعينات إلى بداية الألفية".

وأضافت: "ستعرض القناة مجموعة من البرامج والأعمال الدرامية، التي كانت تواكب الشغف وتصنع الحدث، وأسهمت في صناعة جيل لا زلنا نذكر إبداعاتهم".

ومن أهم الأعمال التي ستعرض على شاشة "ذكريات" في طلتها الأولى برنامج المسابقات الشهير "حروف" الذي كان يقدمه المذيع الراحل ماجد الشبل، وكان يمتاز بتنوع الأسئلة الثقافية بالإضافة إلى برنامج بنك المعلومات، الذي حقق شهرة واسعة من خلال الكاريزما التي يتمتع بها مذيعه الراحل عمر الخطيب.

ومن الأعمال أيضا "مسرح التلفزيون" الذي غنى على خشباته ألمع نجوم الفن والطرب في السعودية في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وكان أيقونة الفن، واكتشف الكثير من المواهب الشابة التي أصبحت فيما بعد نجومًا في الفن والمسرح، بالإضافة إلى برنامج رواد ومواهب والكاميرا الخفية بأنواعها وبساطتها، وبرنامج الحصن الشهير.

ومن المسلسلات عودة عصويد وأصابع الزمن، وخزنة، وسحور على مائدة أشعب وجحا الضاحك الباكي وخلك معي وعائلة أبو رويشد والعولمة والديرة نت وخلف خلاف وأبو حمدان في رمضان، وحمود ومحيميد، ومسلسل الأطفال الشهير بابا فرحان، وخارطة أم حمدان، وغيرها من الأعمال التي ارتبطت بذاكرة المشاهدين سنين طويلة.

المصدر: "واس"