أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الصومال
AFP Abdirazak Hussein FARAH
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أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد.
وأكدت وزيرة الصحة الصومالية، فوزية أبيكار نور، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن شخصا توفي بسبب كورونا، مضيفة أنه تم الكشف عن 4 حالات إصابة جديدة بالفيروس.
ولم تكشف الوزيرة مزيدا من التفاصيل حول أول حالة وفاة بسبب كورونا في البلاد.
وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الصومال 12 حالة.
يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز المليون و400 ألف شخص. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 80 ألف شخص.
المصدر: رويترز