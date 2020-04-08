العراق يسجل 80 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 80 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وذكر بيان للوزارة: "سجلت مختبراتنا اليوم 80 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وكركوك وكربلاء".

وأضاف: "تم تسجيل 4 حالات وفاة في العاصمة بغداد والبصرة"، مشيرا إلى أن "الوزارة فحصت خلال الـ24 ساعة الماضية 2083 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق".

وتابع: "تم تسجيل 79 حالة شفاء اليوم"، مشيرا إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1202 إصابة، والوفيات 69 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 452".

المصدر: RT