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العراق يسجل 80 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

العراق يسجل 80 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا
Reuters Khalid al-Mousily
تفشي فيروس كورونا في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 80 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وذكر بيان للوزارة: "سجلت مختبراتنا اليوم 80 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وكركوك وكربلاء".

وأضاف: "تم تسجيل 4 حالات وفاة في العاصمة بغداد والبصرة"، مشيرا إلى أن "الوزارة فحصت خلال الـ24 ساعة الماضية 2083 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق".

وتابع: "تم تسجيل 79 حالة شفاء اليوم"، مشيرا إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1202 إصابة، والوفيات 69 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 452".

المصدر: RT 

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