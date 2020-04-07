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العراق يسجل 91 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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العراق يسجل 91 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters ALAA AL-MARJANI
دفن ضحايا كورونا في العراق - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 91 إصابة بكورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة بالفيروس.

وذكر بيان للوزارة: "سجلت مختبراتنا اليوم 91 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى وواسط وذي قار والبصرة والمثنى".

وأضاف: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أن "الوزارة فحصت حتى إعلان هذا الموقف، 26331 نموذج في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق".

وأشار البيان، إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1122 إصابة، والوفيات 65 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 373".

المصدر: RT

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