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العراق.. تسجيل 70 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

العراق.. تسجيل 70 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا
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أفراد فريق طبي في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأثنين، عن تسجيل 70 إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم محافظات البلاد.

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وذكر بيان للوزارة: "سجلت مختبراتنا 70 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، موزعة على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وذي قار وأربيل".

وأضاف: "تم تسجيل ثلاث وفيات في بغداد والبصرة"، مبينا أن "محافظات بغداد والنجف والبصرة وواسط وأربيل ودهوك والسليمانية، سجلت 65 حالة شفاء تام".

وأشار البيان إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1031 إصابة، والوفيات 64 حالة، والشفاء 344 حالة".

المصدر: RT

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