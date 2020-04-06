العراق.. أربيل تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل عاصمة الإقليم.

وذكر بيان الوزارة أنه "مع استمرار الفحص والمسح للكشف عن إصابات فيروس كورونا، تم رصد 41 إصابة جديدة بالفيروس في محافظة أربيل".

وأضاف أن "الإصابات كانت لـ 17 امرأة، و15 رجلا، و9 أطفال بأعمار مختلفة، اثنان منهم من قضاء سوران، و3 من ناحية سيدكان، والباقي من مناطق مختلفة أخرى".

وأشار البيان إلى أن "جميع المصابين الجدد هم من الحاضرين لمجالس عزاء ثبت فيها وجود إصابة بالفيروس في منطقة كاريزان في محافظة أربيل".

المصدر: RT