المغرب يعلن عن آخر حصيلة للوفيات والإصابات بسبب كورونا

سجلت السلطات المغربية خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة بلغ بذلك 1242 حالة، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد منذ أمس من 90 حتى 91 شخصا.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس في المملكة خلال آخر 24 ساعة من 93 إلى 97 شخصا، فيما وصل عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي إلى 4358.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء