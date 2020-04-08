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الكويت.. ارتفاع في حالات التعافي من كورونا

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الكويت.. ارتفاع في حالات التعافي من كورونا
Reuters
الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 6 حالات من المصابین بفیروس كورونا المستجد، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 111. 

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وقال الوزير باسل الصباح في بيان الیوم الأربعاء، إن حالات الشفاء الست تعود إلى مواطنین كویتیین، مضیفا أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

في سياق متصل قررت الداخلية أمس الثلاثاء عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة كليا بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الكويت 556 وحالة وفاة واحدة.

المصدر: وكالات

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