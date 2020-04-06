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الكويت.. عزل منقطتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلا كليا بسبب انتشار فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت.. عزل منقطتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلا كليا بسبب انتشار فيروس كورونا
Reuters
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أعلن وزير الداخلية الكويتي أن مجلس الوزراء قرر عزل منقطتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلا كليا بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا.

كما أعلن وزير الداخلية الكويتي مد فترة حظر التجول ساعتين صباحا إلى السادسة صباحا بدلا من الرابعة.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الحكومة، إن مجلس الوزراء الكويتي قرر مد فترة العطلة أسبوعين إضافيين بسبب كورونا.

وقرر المجلس تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها، احترازياً، حتى يوم الخميس الموافق 2020/4/23 باعتبارها أيام راحة.
وطلب المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات.
ووافق المجلس على طلب وزارة الصحة بشأن استقدام فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم والمساندة للأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأمامية.

المصدر: وسائل إعلام كويتية+ رويترز

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