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سلطان عمان يعفو عن نحو 600 سجين معظمهم أجانب

أخبار العالم العربي

سلطان عمان يعفو عن نحو 600 سجين معظمهم أجانب
Reuters Eddie Keogh
صورة أرشيفية
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أصدر سلطات عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الأربعاء، عفوا عن نحو 600 سجينا في السلطنة، معظمهم من الأجانب.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن مصدر في شرطة عمان قوله إن قرار العفو يطال 599 من السجناء المدانين في قضايا مختلفة، بمن فيهم 336 أجنبيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن المرجح أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة خطوات مماثلة اتخذتها سلطات دول مختلفة بغية تقليص خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في سجونها المكتظة بالسجناء.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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