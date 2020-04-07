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ليبيا: أول إصابة بكورونا في بنغازي.. وإجمالي الإصابات 20 حالة

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ليبيا: أول إصابة بكورونا في بنغازي.. وإجمالي الإصابات 20 حالة
AFP Abdullah DOMA
مدينة بنغازي الليبية (صورة من الأرشيف)
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أعلنت السلطات الليبية في مدينة بنغازي شرقي البلاد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في ليبيا إلى 20 حالة.

وقال المتحدث باسم اللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي، اليوم الثلاثاء، إنه تم "تسجيل أول حالة إيجابية مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في بنغازي"، مؤكدا أن "الحالة عادت من تركيا عبر تونس قبل 20 يوما ولشخص يبلغ من العمر 55 سنة"، بحسب وكالة الأنباء الليبية​​​.

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يذكر أن السلطات الليبية في طرابلس أعلنت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد يوم 2 أبريل الجاري.

وعلى وقع انتشار الفيروس في ليبيا، أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة بشرق البلاد، إبراهيم بوشناف، تمديد حظر التجول الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء.

المصدر: سبوتنيك

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