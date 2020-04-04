ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 17 حالة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 17 حالة، عقب تسجيل 6 حالات جديدة.

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وقال بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الواقع في العاصمة طرابلس والتابع لحكومة الوفاق الوطني، إن المختبر بالمركز، تسلم 20 عينة للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، لتثبت التحاليل المعملية أن 6 حالات منها إيجابية (أي مصابة)، بينما الـ14 حالة الأخرى سلبية، ليصبج إجمالي الإصابات المؤكدة 17 حالة.

وأعلنت السلطات الليبية في طرابلس، يوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

وسبق أن حذرت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة من احتمال تدهور خطير للأوضاع على خلفية انتشار فيروس كورونا في الدول التي تشهد نزاعات عسكرية.

وعلى الرغم من إعلان كلا طرفي النزاع الليبي، "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، عن موافقتهما على وقف إطلاق النار في ظل انتشار الوباء، إلا أن الأعمال القتالية لا تزال جارية في البلاد، مع تسجيل تراجع في حدتها.

المصدر: وكالات