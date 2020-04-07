عاصفة ترابية تقتلع الأشجار بالسعودية – فيديو + صور

تسببت عاصفة ترابية مصحوبة بالرياح القوية ضربت مساء أمس الاثنين بلدة "روضة الهباس" جنوب رفحاء في السعودية، بسقوط أعمدة الكهرباء واقتلاع الأشجار.

وأظهرت مقاطع فيديو قوة العاصفة وشدة الرياح، التي اقتلعت الأشجار، واسقطت أعمدة الكهرباء وحطمت نوافذ السيارات.

وضربت عاصفة ترابية مصحوبة بسحب ممطرة ورياح شديدة مناطق متفرقة جنوب رفحاء ومحافظات سدير والوشم بالمملكة.

المصدر: "سبق"