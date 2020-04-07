 
مباشر

عاصفة ترابية تقتلع الأشجار بالسعودية – فيديو + صور

أخبار العالم العربي

عاصفة ترابية تقتلع الأشجار بالسعودية – فيديو + صور
sabq.org
العاصفة الترابية في السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nm4t

تسببت عاصفة ترابية مصحوبة بالرياح القوية ضربت مساء أمس الاثنين بلدة "روضة الهباس" جنوب رفحاء في السعودية، بسقوط أعمدة الكهرباء واقتلاع الأشجار.

وأظهرت مقاطع فيديو قوة العاصفة وشدة الرياح، التي اقتلعت الأشجار، واسقطت أعمدة الكهرباء وحطمت نوافذ السيارات.

وضربت عاصفة ترابية مصحوبة بسحب ممطرة ورياح شديدة مناطق متفرقة جنوب رفحاء ومحافظات سدير والوشم بالمملكة.

المصدر: "سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا