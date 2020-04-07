"كتائب حزب الله" في العراق تعلن إيقاف العمليات ضد "العدو" الأمريكي

أعلنت "كتائب حزب الله في العراق"، اليوم الثلاثاء، إيقاف العمليات ضد "قوات العدو"، في إشارة إلى القوات الأمريكية في العراق.

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وقال القائد العسكري للكتائب، أبو أحمد البصري، في بيان صحفي: "أبلغتنا قيادتنا بالاستمرار في التأهب للعمليات الاستراتيجية ضد القوات الغازية ومراقبة تحركاتها".

وأضاف: "إيقاف تنفيذ العمليات ضد قوات العدو ما دامت مستمرة بالانسحاب من بلادنا".

على صعيد ذي صلة، نشر الناطق العسكري باسم الكتائب، أبو علي العسكري، في وقت سابق من اليوم، رسما احتوى 3 كلمات، يذكر فيها "الولايات المتحدة النهاية" (USA The End).

المصدر: RT