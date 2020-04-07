السعودية تعيد أموال تأشيرات معتمري إقليم كردستان العراق

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة كردستان العراق، إعادة السعودية أموال تأشيرات مئات المعتمرين من الإقليم، والذين ألغي سفرهم إلى المملكة.

وجاء في بيان الوزارة، أنه "وبعد أن قررت السعودية إيقاف سفر العمرة من جميع أنحاء العالم، قررت الرياض إعادة أموال نحو 1700 شخص من إقليم كردستان العراق تسلموا تأشيراتهم عن طريق شركات خاصة لإداء العمرة إلى حسابات تلك الشركات".

وأضافت الوزارة، أن "كل معتمر كان قد دفع 210 دولارات أمريكية، بات بإمكانه الآن زيارة تلك الشركات لاستعادة أمواله".

وقررت السعودية في فبراير الماضي، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وذلك كإجراء احترازي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

المصدر: "رووداو"