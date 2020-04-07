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"أوبر" توقف خدماتها في عدد من المناطق بالسعودية

أخبار العالم العربي

Reuters
شعار شركة "أوبر" - أرشيف
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أعلنت شركة "أوبر" لخدمات التوصيل والنقل، اليوم الثلاثاء، أنها ستوقف خدماتها مؤقتا في عدة مدن ومحافظات سعودية بعد فرض حظر تجول على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة في رسالة وجهتها إلى عملائها بالبريد الإلكتروني، إنها "ستوقف خدماتها في مدن الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وفي محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر".

وعلقت الشركة بالفعل، خيار حجز سيارات الأجرة العادية عبر تطبيقها في السعودية حتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق، حظر تجوال شامل في تلك المناطق.

لمصدر: "رويترز"

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