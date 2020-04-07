"أوبر" توقف خدماتها في عدد من المناطق بالسعودية

أعلنت شركة "أوبر" لخدمات التوصيل والنقل، اليوم الثلاثاء، أنها ستوقف خدماتها مؤقتا في عدة مدن ومحافظات سعودية بعد فرض حظر تجول على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة في رسالة وجهتها إلى عملائها بالبريد الإلكتروني، إنها "ستوقف خدماتها في مدن الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وفي محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر".

وعلقت الشركة بالفعل، خيار حجز سيارات الأجرة العادية عبر تطبيقها في السعودية حتى إشعار آخر.

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في أرجاء مدن: (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات: (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر. pic.twitter.com/EhR0wzm7xX — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 6, 2020

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق، حظر تجوال شامل في تلك المناطق.

لمصدر: "رويترز"