العراق: منافذنا البرية مع إيران والكويت مغلقة أمام المسافرين والتبادل التجاري

أكدت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن المنافذ العراقية البرية مع إيران والكويت مغلقة بشكل تام أمام المسافرين والتبادل التجاري.

وذكرت الهيئة في بيان، أنها "تؤكد عدم مصداقية الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن مجموعة من السيارات وهي تقل زوارا إيرانيين وبحماية الشرطة العراقية في محافظة البصرة".

وأشارت إلى أن "مضمون الفيديو هو مغادرة عمال أتراك محافظة البصرة متوجهين إلى بلادهم عبر منفذ مطار البصرة الدولي".

وجددت الهيئة التأكيد، على أن "منافذنا الحدودية البرية مع الجارتين إيران والكويت مغلقة بشكل تام وصارم أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري".

ودعت إلى "توخي الدقة والمصداقية فيما ينشر، والحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية".

المصدر: "السومرية نيوز"