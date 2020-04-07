وزير الصحة السعودي: المرحلة المقبلة ستكون الأكثر صعوبة والإصابات قد تبلغ 200 ألف

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن المرحلة المقبلة لأزمة فيروس كورونا المستجد "ستكون الأصعب في المملكة بل في العالم"، محذرا من أن عدد الإصابات في البلاد قد يبلغ 200 ألف حالة.

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وأوضح الربيعة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن "المرحلة المقبلة كما قال خادم الحرمين الشريفين (العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز) ستكون أكثر صعوبة على مستوى العالم".

وأفاد الربيعة بأن 4 دراسات خاصة بأزمة فيروس كورونا في السعودية توقعت وصول الإصابات بمرض إلى حصيلة تتراوح من 10 آلاف إلى 200 ألف خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف: "للأسف البعض لم يطبق شعار كلنا مسؤول... نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية مجتمعنا".

وشدد وزير الصحة السعودي على أن عدم الالتزام بالتعليمات سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات بـفيروس كورونا.

وذكر أن القيادة السعودية خصصت 7 مليارات إضافية ليكون ما تم رصده حتى الآن 15 مليار ريال لمواجهة فيروس كورونا، معتبرا أن سلطات بلاده "كانت سباقة عالميا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

المصدر: الإخبارية السعودية