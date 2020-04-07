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كلمة بوتين أمام الحكومة بشأن الإجراءات لمكافحة كورونا

الصدر يقدم حلا لـ"رفع بلاء" كورونا عن كل العالم

أخبار العالم العربي

الصدر يقدم حلا لـ
Reuters Alaa al-Marjani
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
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قدم زعيم التيار الصدري في العراق، رجل الدين، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الناس في كل بقاع العالم، يوضح فيها كيفية "رفع بلاء" كورونا.

وكتب في تغريدة له على تويتر: "اليوم انا ملزم أن أبلغكم بأمر لا بد من تطبيقه لرفع البلاء، وهو شامل للجميع في كل بقاع العالم ولكل مؤمن بوجود الله ولو ضمناً".

وقال: "أيها الناس، انتم ملزمون بذلك الامر فلا تتوانوا ولا تقصروا أبدا، فعليكم السجود تباكيا وتوسلا لرفع الغمة عن هذه الامة، ولمدة ثلاثين دقيقة، بعد وقت صلاة الجمعة القادمة مباشرة، وقبل صلاة العصر".

المصدر: RT

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