قوات الحكومة الشرعية: قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وإحباط هجومين في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر بجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مواجهات بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت "ألوية العمالقة" العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، على موقعها، أن "الحوثيين شنوا هجومين منفصلين بمختلف الأسلحة، على مواقع شرق مديرية الدريهمي بجنوب الحديدة، وفي شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة"​​​.

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وأكدت أن "القوات المشتركة تصدت للهجومين، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وخسائر فادحة في العتاد".

في سياق آخر، اتهمت القوات المشتركة، الحوثيين بـ"استحداث مواقع عسكرية في منازل المواطنين بشمال غربي مدينة حيس في جنوب شرقي الحديدة".

بدورها قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن التحالف العربي والقوات المشتركة "نفذوا 90 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 3 اعتداءات على رقابة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة".

وأشارت القناة إلى شن القوات المشتركة، "قصفا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأضافت أن "وسط وجنوب منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة، تعرض إلى قصف بعدد من قذائف المدفعية".

#المسيرة_عاجل | الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون بعدد من قذائف المدفعية والعيارات الرشاشة المختلفة وسط وجنوب الجاح بمديرية بيت الفقيه — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) April 6, 2020

المصدر:وكالات