وفاة رجل أعمال مصري معروف بفيروس كورونا

توفي في مصر، مساء اليوم الاثنين، رجل الأعمال منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات التنمية العقارية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسال إعلام مصرية عن مصادر لها أن الجمال أصيب بمرض "كوفيد-19" الذي يثيرها فيروس كورونا قبل أيام، وتدهورت حالته الصحية منذئذ.

وكان الجمال قد بدأ حياته المهنية في السلك الدبلوماسي، وعمل بجامعة الدول العربية، ثم انتقل للعمل في مجالات الاستثمارات بمصر والعالم.

وتزوج الجمال من الفنانة ليلى علوي من 2007 إلى 2015.

ناصر حاتم

المصدر: RT