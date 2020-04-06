"الجيش الوطني الليبي": أسقطنا طائرة تركية مسيرة

قال "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، إن قواته أسقطت طائرة تركية مسيرة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرة تركية مسيرة أقلعت من الكلية الجوية - مصراتة، مضيفة أن الطائرة سقطت في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

وأفادت شعبة الإعلام بأن المسيرة التركية حاولت استهداف مواقع تمركز الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي.

والأحد، أعلن المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري، استهداف قواته لعربات مسلحة ومواقع لحكومة الوفاق في طرابلس، في بوقرين شرق مصراتة.

وقال بيان الجيش الليبي: "تنفيذا للمهام القتالية من وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محور بوقرين، قامت قواتنا باستهداف عدد من الأهداف المختارة من بنك المعلومات وهي 5 عربات مسلحة، وخيمتين للمسلحين، ومرصدين، ومباني غرف عمليات، وعدد 13 عربة مسلحة ومرصد آخر للعدو".

المصدر: RT