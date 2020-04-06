وزير الخارجية العراقي: نحن لا نوزع الأموال الحكومية على المواطنين في الخارج ولسنا مخولين

نفى وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أن تكون لدى وزارته نية توزيع أي مبالغ مالية على المواطنين العراقيين العالقين في الخارج بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقال الحكيم، عبر صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الاثنين: "الخارجية لا توزع الأموال الحكومية على المواطنين في الخارج وهي غير مخولة وليس لديها الإمكانية على ذلك".

الخارجية لاتوزع الأموال الحكومية على المواطنين في الخارج وهي غير مخولة وليس لديها الامكانية على ذلك وجهودها في مساعدة المواطنين تنسيقية وان بيان الناطق الرسمي اسيئ فهمه. الاموال هي من أموال عوائل المواطنين التي ترغب بايصالها اليهم وليست امولا حكومية. — محمد علي الحكيم (@maalhakim) April 6, 2020

وتابع أن جهود الوزارة في مساعدة المواطنين العالقين "تنسيقية" لا غير، مشيرا إلى أن بيان الناطق الرسمي باسم الوزارة حول هذا الموضوع "أسيئ فهمه"، موضحا أن الأموال التي يدور الحديث عنها "هي من أموال عوائل المواطنين التي ترغب بإيصالها إليهم وليست أموالا حكومية".

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، أن "المبالغ ليست منحة أو تبرع، وهي لا تشمل إلا حالات استثنائية جدا ممن انقطعت بهم السبل، وتكون المبالغ من خلال عائلاتهم في العراق. وتخضع إجراءاتنا لقواعد التعاملات المصرفية في الدول".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الصحاف قوله إن "سفارات العراق في الخارج ستقوم بتسليم المبالغ إلى العراقيين العالقين".

ودعت الوزارة ذوي العالقين إلى مراجعة مقرها لتسليم المبلغ واكمال الإجراءات"، مبينة أن "الحد الأعلى للمبلغ المرسل هو 3000 دولار فقط لكل فرد".

وأكد الصحاف أن "سفارات العراق وبعثاته تتكفل بإيصال المؤن الغذائية لمئات من العراقيين العالقين والمقيمين".

المصدر: RT