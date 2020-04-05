تونس.. 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد الوفيات يرتفع إلى 22

أعلنت وزارة الصحة في تونس، اليوم الأحد، تسجيل 21 إصابة جديدة من مجموع 658 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 574 حالة مؤكدة من بين 7145 تحليل مخبري.

وقالت الوزارة إن عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس ارتفع إلى 22 حالة، موزعة على الولايات التالية، 4 صفاقس، 3 سوسة، 3 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 2 تونس، 2 مدنين، 1 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 1 بن عروس.

وأفادت بأنه تم إخضاع 19122 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 18720 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و402 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.

المصدر: RT