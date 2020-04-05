المغرب .. إجمالي الإصابات بكورونا 960 والوفيات 66

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 66 وفاة بفيروس كورونا، كما سجلت 41 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 960 إصابة.

وقالت وزارة الصحة، إن حالات الإصابة الجديدة جاءت كما يلي.

17 في الدار البيضاء

12 في طنجة، تطوان، الحسيمة

5 الرباط، سلا، القنيطرة

5 مراكش، آسفي.

2 فاس، مكناس.

الجدير بالذكر أن حصيلة الإصابات بالدار البيضاء بلغت 265 حتى الآن، وفي الرباط وسلا والقنيطرة 176، ومراكش وآسفي 168، وفي فاس ومكناس 131، وفي طنجة وتطوان والحسيمة 75.

كما وصل مجموع الإصابات إلى 54 في الشرق، و41 بدرعة وتافيلالت، و26 في بني ملال وخنيفرة، و19 في سوس وماسة، و4 ف العيون والساقية الحمراء، و1 في كلميم وادي نون، بينما الداخلة وادي الذهب بلا إصابات.

هذا ويعيش المغاربة منذ 20 مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلالها خروج المواطنين من منازلهم، إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة، وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ إلى غاية 20 أبريل، فضلا عن تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة والمتضررة من الحجر الصحي الذي فرضته البلاد.

المصدر: وكالات