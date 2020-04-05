إجلاء مئات الجزائريين العالقين في تركيا بسبب كورونا

تمكن مئات الجزائريين من الذين وجدوا أنفسهم عالقين في تركيا بسبب إجراءات ردع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من العودة إلى وطنهم بفضل اتفاق توصل إليه قادة الدولتين.

وصرح المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، خوش علاش، في تصريح صحفي، بأن 740 من أصل 1788 جزائريا عالقين في مطار اسطنبول، مع تونسيين وأردنيين، منذ أواخر مارس الماضي عادوا إلى بلادهم على متن ثلاث رحلات للشركة.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أمس السبت بأن بقية العالقين في تركيا يفترض أن يعودوا إلى وطنهم بحلول اليوم الأحد، ضمن إطار جسر جوي محدود تديره الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية التركية.

وكان في استقبال المواطنين العائدين في المطار الجزائري عدد من أعضاء الحكومة، بينهم وزير الخارجية، صبري بوقادوم، وذلك قبل أن يخضعوا للحجر الصحي في فندق بشرق الجزائر العاصمة.

وتم الاتفاق على تنظيم عودتهم بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والتركي رجب طيب أردوغان.

وسجلت في الجزائر حتى الآن 130 وفاة و1251 إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: أ ف ب