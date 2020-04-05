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دبي.. باصات النقل العام مجانا خلال فترة التعقيم وخصم 50% على أجرة التاكسي

أخبار العالم العربي

دبي.. باصات النقل العام مجانا خلال فترة التعقيم وخصم 50% على أجرة التاكسي
Reuters
تعقيم مترو دبي
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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إتاحة حافلات النقل العام بالمجان ومنح مستخدمي سيارات الأجرة خصما قدره 50%، خلال الأسبوعين القادمين، حيث ستقوم الإمارة بعملية تعقيم شاملة.

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 وأوضحت "طرق دبي" أن خدمتي المترو والترام لن تكونا متاحتين خلال فترة التعقيم الشاملة، التي أعلنت عنها اليوم اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بالتنسيق مع مركز السيطرة والتحكم لمكافحة فيروس كورونا، والتي ستستمر على مدار 24 ساعة على مدى الأسبوعين القادمين.

وقال المدير العام، رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، إن هذا القرار جاء من أجل التخفيف على مستخدمي المواصلات العامة، وتمكين كل من يضطر للخروج من منزله لقضاء حاجة ضرورية، وكذلك الموظفين الكوادر والفئات المصرح لها، بالتوجه إلى مقار أعمالها ضمن القطاعات الحيوية التي تخدم كافة سكان المدينة.

وأضاف الطاير أن القرار يأتي أيضا تأكيدا على التزام الهيئة بدعم كافة الجهود المبذولة في إمارة دبي وعلى مستوى دولة الإمارات ككل، من أجل التصدي لكورونا المستجد وتقليص فرص انتقال العدوى والحد منها إلى أدنى مستويات ممكنة.

 

المصدر: وام

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