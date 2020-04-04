دبي تشدد القيود على الحركة لمدة أسبوعين لوقف انتشار فيروس كورونا

أعلنت سلطات إمارة دبي تمديد عملية التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين اعتبارا من الساعة 20:00 لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

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وأفادت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أنها قررت، بالتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، "تكثيف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة على مدار اليوم كاملا وبمعدل 24 ساعة، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة، مع البدء في تطبيق تلك الإجراءات من الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت 4 أبريل وعلى مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد".

وأوضحت اللجنة، حسبما نقلته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، أنه سيتم أيضا "تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الأشخاص في مختلف أنحاء الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس كوفيد-19 مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة.

وحذرت اللجنة المخالفين من التعرض للمساءلة القانونية، وأضافت أن العمل سيستمر في منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية.

وسجلت حتى مساء اليوم السبت في الإمارات 1505 إصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 10 وفيات.

المصدر: وام + وكالات