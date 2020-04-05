المغرب يسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا وليبيا إصابة واحدة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في المغرب تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين قالت ليبيا إنها سجلت حالة إصابة واحدة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وبحسب بيان وزارة الصحة المغربية، "ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 919 حالة بعد تسجيل 36 إصابة جديدة، كما ارتفع عدد المتوفين إلى 59 بعد تسجيل 9 حالات وفاة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 66 حالة".

هذا ويعيش المغاربة منذ 20 مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلالها خروج المواطنين من منازلهم، إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة، وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ إلى غاية 20 أبريل، فضلا عن تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة والمتضررة من الحجر الصحي الذي فرضته البلاد.

من جهتها سجلت ليبيا إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصبح إجمالي الإصابات 18.

وجاء في بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة الليبية طرابلس: "ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 18 حالة .. تسلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 31 عينة وكانت 30 عينة منها نتائجها سالبة، وحالة واحدة موجبة"​​​.

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت يوم الخميس تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

المصدر: وكالات