بالفيديو.. كورونا يدفع قطر لاستخدام "العساس"!

بدأت وزارة الداخلية القطرية باستخدام الروبوت الأمني "العساس"، للتوعية المجتمعية بأهمية منع التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقالت الوزارة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس السبت، إن "العساس" يقوم برصد المخالفين لقرار منع التجمعات داخل العاصمة الدوحة، من خلال دوريات ينفذها باستخدام 8 كاميرات ثابتة​​​.

كما يقوم بالتعرف على الوجوه، التي تم ربطها بقاعدة بيانات الدولة في مركز القيادة الوطني، ورصد المخالفين لقرار منع التجمعات.

ويتجول "العساس" في الأحياء السكنية والشوارع بالعاصمة القطرية والممرات والأماكن العامة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، أمس السبت، عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 1325، وذلك بعد تسجيل 250 إصابة جديدة بالعدوى، فيما بقي عدد الوفيات على حاله، عند 3 حالات.

بدأت #وزارة_الداخلية باستخدام الروبوت الأمني "العساس" للتوعية المجتمعية بأهمية منع التجمعات للحد من #فيروس_كورونا، كما يقوم الروبوت برصد المخالفين لقرار منع التجمعات من خلال دوريات ينفذها الروبوت الآلي المزود بـ 6 كاميرات ثابتة #الداخلية_قطر#لأجل_قطر_خلك_فالبيتpic.twitter.com/Qr9nHDimrm — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) April 4, 2020

وفي وقت سابق، قال مكتب الاتصال الحكومي القطري إنه تم إطلاق حملة وطنية بعنوان "من أجل قطر" لشحذ جهود كافة الأفراد للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشمل مسؤوليات المتطوعين: الممارسة الطبية والممارسات الصحية ونشر الوعي والخدمات اللوجيستية.

وستكون الحملة بنظام المناوبات لمدة 14 يوما على الأقل، موزعة على فترة البرنامج، التي تبلغ 12 أسبوعا، تمتد من نهاية مارس إلى نهاية شهر يونيو المقبل، وستكون مدة المناوبة الواحدة 8 ساعات.

المصدر: RT+ وكالات