"الجيش الوطني الليبي" يعلن صد هجوم "للمرتزقة السوريين" وقتل أحد قادتهم

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، عن صد هجوم نفذه "مرتزقة سوريون" على مناطق تمركز قواته في مدينة عين زارة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأفاد عضو مكتب الإعلام بـ"قوة عمليات أجدابيا" التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي"، عقيلة الصابر، في بيان صحفي، بـ"صد هجوم للمرتزقة السوريين في عين زارة".

وأوضح الصابر في بيانه: "حاول الحشد المليشياوي المدعوم من تركيا والمرتزقة السوريين صباح اليوم مهاجمة تمركزاتنا المتقدمة بغية استرجاع ما فقده في اليومين الماضيين ولكن... قوة عمليات أجدابيا كانت عين صقر في المكان وكبدت العدو خسائر في الأرواح مع إصابة أحد قادتهم، ويدعي محمد نصر، سوري الجنسية، وذلك من خلال سماع أصواتهم وهم يطلبون النجدة عبر أحد اللاسلكيات".

وشدد على أن "القوة المهاجمة اليوم كانت من السوريين بالكامل"، مشيرا إلى أن العملية انتهت بتكبيدهم "خسائر كبيرة في صفوفهم والسيطرة على مواقع أخرى جديدة كانت لهم".

وأردف: "لا يوجد في صفونا لا شهيد ولا أسير، فقط يوجد 3 جرحى وحالتهم جيدة جدا والآن هم مع رفاقهم داخل المحور أيضا، ولم نخسر شبر واحد".

وعلى الرغم من إعلان كلا طرفي الأزمة الليبية، "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر وحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، عن موافقتهما على وقف إطلاق النار في ظل انتشار الوباء، إلا أن الأعمال القتالية لا تزال جارية في البلاد على الرغم من تراجع حدتها.

ويتهم "الجيش الوطني الليبي"، الذي يشن منذ 4 أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس، تركيا ورئيسها، رجب طيب أردوغان، بنقل آلاف المسلحين من سوريا إلى ليبيا للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق المدعومة من قبل أنقرة.

المصدر: RT