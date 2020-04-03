بالأرقام.. دول شهدت ارتفاعا قياسيا في حصيلة ضحايا كورونا خلال آخر 24 ساعة

شهدت عدة دول في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر قفزة في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي مقدمة هذه الدول جاءت الولايات المتحدة التي تعزز صدارتها في قائمة أكبر بؤر الوباء على مستوى العالم بـ245573 إصابة مؤكدة، وسجلت هناك خلال 24 ساعة 1169 وفاة بسبب الفيروس، أي أكبر مما سجل خلال يوم واحد في أي دولة أخرى.

وفي ألمانيا، سجلت السلطات، في قفزة قياسية، 6174 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 79696، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 1017 شخصا بتسجيل 145 وفاة جديدة.

وفي الفلبين، شهدت حصيلة ضحايا كورونا ارتفاعا قياسيا بتسجيل 29 وفاة جديدة، ويبلغ بذلك إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد 136 شخصا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بـ385 حالة جديدة إلى 3018.

وفي إندونيسيا المجاورة، سجلت السلطات 196 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم، في أكبر ارتفاع يومي بلغ به عدد الإصابات 1986 حالة، وذلك مع تسجيل 11 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 181.

وسجلت في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، 54137 وفاة و1030628 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT + وكالات