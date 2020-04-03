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وزير الصحة الروسي: انتشار كورونا في البلاد يتطور حسب سيناريو إيجابي

عدد المصابين بكورونا في لبنان يتجاوز الـ500

أخبار العالم العربي

عدد المصابين بكورونا في لبنان يتجاوز الـ500
Reuters MOHAMED AZAKIR
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد المصابين الإجمالي إلى 508، وتسجيل وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 17.

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 وذكرت الوزارة في بيان، أنه حتى الساعة، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم أمس، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ24 الماضية بلغ 644 فحصا. 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 17.

المصدر: RT

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